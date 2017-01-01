В Перми проверяли системы экстренного оповещения населения

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 16 апреля, в Перми была проведена комплексная техническая проверка региональной, местных и локальных систем оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Запуск электросирен продолжительностью 3 минуты и сирено-речевых установок с передачей речевого сообщения: «Внимание всем! Говорит оперативный дежурный ГКУ Пермского края «Гражданская защита» был проведён в 11:50, сообщают в краевом управлении МЧС.

Данное мероприятие проводится в целях подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному периоду.

Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие, подчёркивают в ведомстве.