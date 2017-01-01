Расчётная стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 26 руб.

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На днях на заседании рабочей группе по разработке тарифного меню в Перми были озвучены его предварительные параметры. Разовая стоимость поездки в общественном транспорте определена в размере 26 руб., сообщает «Коммерсант -Прикамье».

При этом она может снизиться на 2 руб. при покупке абонемента. Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 20 руб.

В администрации Перми изданию не подтвердили озвученные цифры: «В рамках функционирования рабочей группы по разработке тарифного меню производятся разные расчёты, в том числе стоимость транспортной работы в разрезе видов транспорта, себестоимость одной поездки и другое. Вместе с тем говорить о какой-то конкретной величине преждевременно, расчёты не завершены».

В рамках реформы общественного транспорта Перми с начала 2020 года планируется перейти к дифференцированному тарифу. Специально созданная рабочая группа разрабатывает проект нового тарифного меню, которое бы предусматривало разные опции — наличную и безналичную оплату проезда, ограниченное или неограниченное количество поездок.