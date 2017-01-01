Уровень собираемости платежей за вывоз мусора в Прикамье колеблется от 16,2% до 45,5%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В Прикамье за первые месяцы этого года уровень собираемости платежей за вывоз мусора колеблется от 16,2% до 45,5%. Впрочем, сотрудники регионального оператора — ГУП «Теплоэнерго» — говорят о позитивной динамике в платежах.

На минувшей неделе министр природы Дмитрий Кобылкин докладывал на совещании у президента о том, что операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу. По данным доклада, черновик которого обнародован «Ведомостями», в Пермском крае собираемость составляет 20%.

Как пояснили «Новому компаньону» в ГУП «Теплоэнерго», собираемость платежей за вывоз мусора с физических лиц, проживающих в многоквартирных домах (МКД) и получивших квитанции «КРЦ-Прикамье», по итогам двух месяцев составила 45,5%.

«В тех УК и ТСЖ, которые перешли на прямые платежи, с регоператором процент оплаченных квитанций достаточно высок, — говорят в регоператоре. — Отметим, что прямые платежи населения без посредничества в лице управляющей компании являются наиболее понятным и прозрачным способом взаимоотношения жителей и регионального оператора по вывозу ТКО. По частному сектору оплата идёт немного медленнее, в среднем 16,2% за два месяца. Нужно понимать, что до Нового года услуга практически нигде не оказывалась и жители привыкают платить».

Впрочем, в ГУП «Теплоэнерго» уверены, что положительная динамика присутствует: «Общая собираемость постепенно растёт, региональный оператор выполняет и продолжит выполнять свои функции по вывозу твёрдых коммунальных отходов. За первые два месяца работы на полигоны отправлено около 100 тыс. т отходов. По сравнению с 2018 годом на полигоны поступило на 17% больше отходов».

Напомним, что переход на новую схему вывоза мусора произошёл 1 января 2019 года.

Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. По данным Минприроды РФ, на новую систему перешли более 80% регионов: в 253 зонах деятельности операторов работают 158 компаний.