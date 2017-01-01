Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 16 апреля

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Справедливости ради. Путь партий к новому избирательному циклу.

Павел Ширинкин: В эпоху «экономики впечатлений» реальности не существует. Заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма ПГИК — о том, почему вместо товаров и услуг люди стали покупать впечатления и может ли бизнес с этим справиться.

Капремонту расширили пределы. В Прикамье увеличили предельную стоимость ремонта домов.

Внеатмосферная вечеринка. Как в Перми отметили День космонавтики.

Нерабочее состояние. На рынке труда продолжается застой.

От дорог до промышленности. Какие вопросы рассмотрят на юбилейной «пленарке» Законодательного собрания.

«Развод» вслепую. ДК ВОС и краевая библиотека для слепых не могут договориться о размере арендной платы.

Бюджет как зеркало. Пермяки обсудили итоги исполнения в прошлом году показателей городского бюджета.

Тоска по умному глянцу. Музей PERMM помог пермской модной фотографии выйти за пределы «Инстаграма».

Инициатива поощряема. Пермская афиша становится разнообразнее благодаря частным, неинституциональным проектам.

Ангельское шоу. Дизайнеры Алексей Ворон, Евгения Гребенщикова и Иван Алёшин устроили весенний показ даже не на вокзале, а в электричке — новой «Ласточке».

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