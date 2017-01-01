В ходе акции «День заботы за день работы» собрано более 6 млн 400 тыс. руб.

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В масштабной благотворительной акции «День заботы за день работы» приняли участие 6458 человек со всей России. В результате на заботу о детях-сиротах в больницах было собрано 6 422 448 руб. — эти средства помогут оплатить уход профессиональных нянь в больницах за малышами в семи городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Калининграде и Уфе. Собранных средств хватит на оплату 35 680 часов работы нянь, сообщили в фонде «Дедморозим».

Акция «День заботы за день работы» организована фондом «Солнечный город» в четвёртый раз. С каждым годом фондов, которые присоединяются ко Дню заботы, становится больше — проблема одиночества детей-сирот в больницах стоит остро по всей стране. В Пермском крае единственный проект, который помогает детям в стационарах, — это проект «Больничные мамы» фонда «Дедморозим». Участие в акции позволило собрать часть необходимых средств на оплату работы нянь в больницах региона.

Елена Тиунова, координатор Службы заботы и проекта «Больничные мамы» фонда «Дедморозим»:

— Сегодня, 15 апреля, с больничными мамами в больницах Перми проснулись 14 малышей. А за год около 200 детей становятся подопечными проекта. В 2018 году пермяки и фонд «Дедморозим» потратили на их сопровождение 3,9 млн руб. В Пермском крае фонд с 2015 года ведёт переговоры о сопровождении детей в больницах нянями за счёт бюджета. Нами собрана статистика, обобщён собственный опыт заботы о таких ребятах, предложено несколько моделей финансирования, однако окончательного решения на государственном уровне ещё не принято. Поэтому участие тысяч людей в акции не только поможет поддержать детей, но и ещё раз обратить внимание чиновников на важность данной проблемы.

В поддержку акции участники выложили более 3 тыс. публикаций, пользователи публиковали свои детские воспоминания о больницах. Из известных пермяков в ней приняли участие режиссёр-документалист Ольга Аверкиева, журналист Юлия Баталина, соорганизаторы Научных боёв Всеволод и Ольга Бедерсоны, основатель Первого Пермского Бегового Александра Гуляева, редакция интернет-журнала «Звезда», актёр и музыкант Александр Смирнов, директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян и многие другие. Также акцию поддержали телеведущая Татьяна Лазарева, актёры Михаил Богдасаров и Андрей Черников, певец и шоумен Тимур Родригез, певица GARUDA, дизайнер Айза Анохина, художник Никас Сафронов и многие другие.

Самая популярная сумма пожертвования от поделившихся заботой — 500 руб. Самая большая сумма от частного лица — 100 000 руб.

Собранная сумма покроет только часть расходов на проект «Больничные мамы». Если вы хотите вылечить детей заботой в больницах, вы можете:

Перевести посильную сумму в поддержку проекта или подключить ежемесячное пожертвование.

Принести средства гигиены в штаб «Дедморозим» на Горького, 60 в будние дни с 10:00 до 18:00. Кроме того, с сегодняшнего дня, 15 апреля, в поддержку малышей-сирот в больницах стартовала благотворительная акция по сбору средств гигиены. Принести подгузники, детское мыло и шампуни, влажные салфетки и смесь PediaSure можно в любой из филиалов МФЦ на территории Пермского края. Собранные средства гигиены и питание будут переданы в фонд «Дедморозим», а оттуда попадут к маленьким подопечным больничных мам в больницах Пермского края.

Стать автоволонтёром фонда, заполнив анкету.

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