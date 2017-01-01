В этом году в Прикамье отремонтируют более 240 км железнодорожных путей

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В Пермском регионе СвЖД 16 апреля начинается ремонтно-путевая кампания. В 2019 году планируется обновить свыше 240 км пути и заменить 78 комплектов стрелочных переводов, сообщают в пресс-службе краевого минтранса.

На перегоне Пермь-Сортировочная — Блочная будет уложено 3,4 км бесстыкового пути. На данный момент протяжённость «бесшумного» бесстыкового пути в Прикамье составляет 1341 км (67% главных путей).

Перегоны Бахаревка — Ферма, Пермь-2 — Бахаревка, Ергач — Иренский и Чайковская — Шабуничи планируется отремонтировать по технологии непрерывного цикла. Суть её в том, что один путь двухпутного участка закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, поезда в это время идут по соседнему пути. Таким образом, достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов, так как ремонт ведётся круглосуточно.

В летнем этапе ремонтно-путевой кампании примут участие свыше 400 работников железнодорожных предприятий, будут задействованы пять путевых машинных станций, десятки единиц техники, механизированные комплексы.

Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пассажирские и грузовые составы курсируют по специально разработанным графикам: они позволяют не допускать сбоев в перевозочном процессе.

Напомним: в 2018 году в Пермском регионе СвЖД отремонтировано 230 км пути. Это позволило увеличить скорость движения поездов на обновлённых участках: пассажирских — до 100 км в час (на отдельных перегонах — до 120 км в час), грузовых — до 80 км в час.