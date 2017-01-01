Сотрудников управления капстроительства Нытвенского района обвиняют в мелком взяточничестве

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По итогам прокурорской проверки управления капитального строительства при администрации Нытвенского района возбуждено три уголовных дела, сообщает прокуратура Пермского края. Нарушения выявлены в ходе ревизии прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Ревизия была инициирована по обращению директора ООО «Квартал», являвшегося подрядчиком при выполнении муниципальных контрактов. Как сообщает пресс-служба, «в ходе прокурорской проверки выявлены факты получения должностными лицами учреждения мелкой взятки и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности».

Так, в период с мая по декабрь 2018 года при исполнении ООО «Квартал» муниципальных контрактов на ремонт автомобильной дороги Нытва — Белобородово — Косинцы и ремонту водопропускной трубы на автомобильной дороге Нытва — д. Н. Гаревая должностными лицами МКУ «УКС» неоднократно высказывались требования о выполнении за счёт подрядчика работ, не входящих в установленный контрактом перечень и техническое задание, что привело к увеличению организацией затрат.

Кроме того, должностные лица МКУ «УКС», обладая полномочиями по подписанию актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по вышеуказанным муниципальным контрактам, действуя вопреки интересам службы, с целью личного обогащения, в летний период 2018 года за выполнение действий, входящих в их должностные обязанности, получили от представителя ООО «Квартал» мелкие взятки в виде песка весом 20 т стоимостью в 6 тыс. и 9 тыс. руб. соответственно.

Материалы прокурорской проверки направлены в Нытвенский межрайонный отдел Следственного управления Следственного комитета.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество, и ч. 1 ст. 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Ведётся следствие.