Проект реконструкции манежа «Спартак» разработают за 13,2 млн руб.

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Администрация Перми объявил аукцион на разработку проекта реконструкции манежа «Спартак» на ул. Рабочей, 9. Начальная цена контракта, торги по которому состоятся 28 мая, составляет 13,2 млн руб., сообщается на сайте гоззакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет разработать три варианта эскизов проекта с привязкой к существующему участку. В проекте должна быть учтена возможность размещения трибун с увеличением посадочных мест до 500 человек, а также установка барьеров между секторами. Единовременная пропускная способность объекта должна составить 206 человек в час.

Готовый проект реконструкции должен быть сдан не позднее 31 января 2020 года.