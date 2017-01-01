«Незаконный» медиафасад на ТЦ «Айсберг» будет демонтирован принудительно

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Фото Алёна Ужегова

Собственники пермского ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16) не демонтировали в добровольном порядке медиафасад, расположенный на корпусе здания. По этому поводу департамент экономики и промышленной политики проведёт проверку.

Напомним, ранее департамент выдавал разрешение на установку медиафасада. Он появился на здании в декабре прошлого года (размером 19 х 12 м, площадью 228 кв. м, что является самой крупной подобной конструкцией в городе). Но в марте нынешнего года проверка установила: указанная рекламная конструкция «не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как светодиодный экран», то есть не соответствующей технормам. В адрес собственников направлено письмо с требованием добровольного демонтажа до 13 апреля. В указанный срок медиафасад не был убран.

Как пояснили «Новому компаньону» в администрации города, в течение дня специалисты городского департамента экономики и промышленной политики проведут проверку, в результате которой будет составлен акт о невыполнении собственником конструкции предписания о добровольном демонтаже. «Рекламная конструкция будет принудительно демонтирована за счёт бюджета города в рамках лимитов, выделенных на финансирование муниципальной программы «Потребительский рынок города Перми», с последующим взысканием средств» , подчёркивают в пресс-службе городской администрации.

По новой схеме размещения рекламных конструкций, которая начала действовать в Перми с января этого года, из центра города убрана вся крупногабаритная реклама. Медиафасады допускаются, но только при условии их светопрозрачности. Второй аналогичный фасад расположен на корпусе ТРК «Семья» (ул. Революции, 13), но проверка показала, что он светопрозрачный.