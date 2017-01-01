Лысьвенцы и карагайцы избрали депутатов

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Фото: Константин Долгановский

14 апреля в Пермском крае прошли дополнительные выборы депутата Лысьвенской городской думы по избирательному округу №6 и депутата Земского собрания Карагайского района по избирательному округу №7.

По итогам замещения мандата в Карагайском округе №7 при явке избирателей 25,67% победу одержала кандидат от партии «Единая Россия» Людмила Тунёва, набравшая 59,3% голосов избирателей.

В Лысьве при явке 21,1% победу одержал самовыдвиженец Всеволод Пузанов, за которого проголосовали 53,76% избирателей.

Выборы 14 апреля прошли спокойно и организованно, без нарушений, замечаний и жалоб со стороны всех участников избирательного процесса, отмечают в крайизбиркоме.

Следующие выборы в Прикамье запланированы на единый день голосования 8 сентября. В этот день состоятся выборы земских собраний и городских дум практически в половине муниципальных образований Пермского края, на которых будет избрано почти 400 депутатов, в голосовании смогут принять участие около 550 000 избирателей.