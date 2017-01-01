Мобильный трафик в моллах Перми вырос больше чем в два раза

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С приходом весны пермяки стали в два раза чаще приходить в моллы. Такими цифрами поделились эксперты «МегаФона» после исследования данных с базовых станций, обслуживающих посетителей торговых центров. Нагрузка на эти телеком-объекты в марте сопоставима с периодом активного предновогоднего шопинга, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

В топ онлайн-активных центров вошли «Столица», «Колизей Синема», а лидером стал гипермаркет «Семья». Количество «гуляющих» по нему смартфонов за месяц увеличилось на 230%. А в выходные людей с гаджетами здесь в два раза больше, чем на городской эспланаде, что вызвано в том числе реконструкцией главной площади города.

«Чтобы посетители с комфортом пользовались нашими услугами, внутри установлена indoor базовая станция, которая обеспечивает среднюю скорость интернета 25 Мбит/с в каждой точке здания. И пермяки активно этим пользуются. За один день посетители крупнейшего гипермаркета Перми скачивают из сети такой же объём информации, что и жители районного центра — города Нытвы. Этот рекордный интернет-трафик не могут побить кинотеатры, спортивные комплексы и дома культуры», — поделился директор «МегаФона» в Перми Пётр Козловский.

Теперь для удобства абонентов в крупнейшем торговом центре столицы Прикамья работает салон связи «МегаФон».

«Сегодня никого не удивишь предложением «погулять» по торговому центру. И лучший помощник в этом не муж или подруга, а смартфон. Это и продавец-консультант, и эксперт по скидкам, и стилист, подсказывающий, к лицу ли новый образ. Для всего этого я использую множество полезных приложений, которые собирают тренды, сообщают об акциях, хранят списки покупок и дисконтные карты. Есть даже утилита Sizer, которая помнит размеры одежды всех членов семьи», — рассказала профессиональный баер и блогер Анна Солдатова.