Новым ГФИ по Удмуртской Республике стал уроженец Сивинского района Прикамья

Твитнуть Поделиться Поделиться

12 апреля полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Ижевске официально представил Сергея Панова в должности главного федерального инспектора по Удмуртской Республике. Отметим, что новый ГФИ по Удмуртии Сергей Панов — уроженец села Сатино Сивинского района Прикамья, сообщает пресс-служба полпредства.

Сергей Панов 35 лет служил в органах прокуратуры, более 30 из них проработал в Удмуртии, пройдя путь от стажёра в Сарапуле до прокурора республики.

Говоря о задачах, которые стоят перед Сергеем Пановым в новой должности, полпред подчеркнул, что в первую очередь речь идёт о контроле выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, в том числе по выполнению «майских» указов президента.