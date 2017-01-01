Игорь Комаров стал самым богатым полпредом

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Свои отчёты о доходах за 2018 год обнародовали полномочные представители Президента РФ в федеральных округах. По итогам прошлого года, больше всех заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Его годовой доход составил 657,1 млн руб. В собственности приволжского полпреда находятся пять земельных участков общей площадью 11,8 тыс. кв. м, жилой дом (2498 кв. м), автомобили «Лада Ларгус» и Mersedes Benz Viano. Также Игорь Комаров владеет газопроводом и нежилыми помещениями. Супруга полпреда заработала в прошлом году 2 млн руб.