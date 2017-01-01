Тотально написали

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Пермь в седьмой раз приняла участие во всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». 13 апреля пермяки написали эссе писателя — лауреата премии «Большая книга» Павла Басинского «Простое сердце». Это эссе — второе из четырёх эссе, которые автор диктанта посвятил героям поэмы Гоголя «Мёртвые души». Четыре текста автор написал для того, чтобы они прозвучали в разных часовых поясах и не повторялись. Пермякам достался текст, посвящённый помещице Настасье Петровне Коробочке.

Тотальный диктант в Перми 13 апреля 2019 года

Фото: Константин Долгановский

Пока ещё рано судить, насколько массово Пермь приняла участие в акции и насколько успешно пермяки справились с заданием. Результаты Тотального диктанта — 2019 будут доступны после 19 апреля 2019 года.

Выдача работ и очная консультация с экспертами намечены на 22 и 23 апреля и пройдут с 18:00 до 20:00 в ПГГПУ (Пермь, ул. Пушкина, 42). Награждение отличников состоится 25 апреля в 18:00 там же.