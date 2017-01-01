Пожар на «ЛУКОЙЛ-ПНОС» тушили 64 человека и 18 единиц техники

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Сегодня, 14 апреля, в 11:25 в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе», сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило факельное горение. Девять рабочих эвакуированы в безопасную зону. Погибших и пострадавших нет.

«В 11:39 пожар локализован, — сообщают спасатели. — В 11:47 — ликвидация открытого горения. В тушении принимали участие 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 52 человека и 14 единиц техники. Предприятие работает в штатном режиме. Угрозы населению нет. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются».