Большинство депутатов Госдумы от Пермского края в 2018 году заработали по 5 млн руб. Самым богатым представителем Пермского края в Государственной думе оказался Александр Василенко, а самым бедным — Алексей Бурнашов

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Фото: Константин Долгановский

Депутаты ГД от Пермского края отчитались о доходах за прошлый год. Самым богатым представителем Пермского края в Государственной думе, как и в 2017 году, остаётся «единоросс» Александр Василенко. В 2018 году его доход вырос с 27,1 млн руб. до 31,8 млн, а доход его жены увеличился с 3,5 млн до 4,2 млн руб. Депутат, представляющий в нижней палате помимо Прикамья ещё и Удмуртию, задекларировал два земельных участка (1240 кв. м и 1187 кв. м), жилой дом площадью 219.20 кв. м, квартиру 138,70 кв. м и машино-место. Жена Александа Василенко владеет квартирой площадью 105, 20 кв. м, автомобилем Audi А4 и двумя машино-местами.

Годовой доход вице-спикера Госдумы от «Единой России» Андрея Исаева, также представляющего в парламенте Пермский край и Удмуртию, за год упал с 6,1 млн до 5 млн руб. Депутат владеет квартирой площадью 113,8 кв. м и, на правах совместной собственности, квартирой площадью 55 кв. м. Андрей Исаев разведён и о доходах экс-супруги не отчитывается.

В 2018 году доход Игоря Шубина также составил 5 млн руб. (в 2017 году он заработал 4,8 млн руб.) Его супруга заработала 279,2 тыс. руб. (в 2017 году её доход был намного выше — 1,2 млн руб.). Парламентарий, как и в 2017 году, задекларировал земельный участок для дома охотника площадью 13 831 кв. м, гостевой дом (486,7 кв. м), квартиру (174 кв. м), половину доли в квартире площадью 99,5 кв. м и здание дома охотника (123,4 кв. м). Его жене принадлежит квартира площадью 63.50 кв.м (общая совместная собственность) и автомобиль «Фольксваген Touareg».

Второй бывший мэр Перми, который сейчас является первым заместителем председателя комитетa Государственной думы, Игорь Сапко зарегистрировал доход в размере 5 млн руб. (в 2017 году — 4,6 млн руб.). Ему принадлежат два земельных участка в особо охраняемой территории (2000 и 3925 кв. м), гостевой дом площадью 239,6 кв. м, половина квартиры площадью 50,3 кв. м, дом охраны (7,6 кв. м), досуговый центр (145,4 кв. м) и снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI. Годовой доход супруги депутата — Ольги Сапко — не указан. Напомним, в конце 2017 года Ольга Сапко покинула должность заместителя министра территориального развития Пермского края и в январе 2018 года стала директором пермского лицея №4. Госпоже Сапко принадлежит автомобиль Lexus RX200T.

Депутат Госдумы от Пермского края, который в 2017 году оказался самым бедным депутатом, поднял свой доход до среднего уровня — 5 млн руб. (в 2017 году он задекларировал лишь 3,9 млн руб.). По официальным данным, у Дмитрия Скриванова в собственности находится квартира площадью 174,8 кв. м, автомобиль BMW3401 XDRIVE. Двух снегоходов (SKI-DOO EXPEDITION SE 1200 и SKI-DOO summit X-T3 174 800R ETEC), которые были в декларации за 2017 год, в новой декларации больше нет. В пользовании депутата находится квартира площадью 66,2 кв. м (на срок полномочий депутата ГД). У его ребёнка в безвозмездном пользовании числятся три квартиры (две в России и одна в Великобритании).

Дмитрий Сазонов по итогам прошлого года задекларировал 4,7 млн руб. (в 2017 было 4,6 млн руб.), а его жена — 3,3 млн руб. (в 2017 году — 2,5 млн руб.). Господин Сазонов владеет земельным участком под ИЖС (1775 кв. м), жилым домом (482 кв. м) и баней (44,2 кв. м), автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, мотоциклом Suzuki GSX 1300R и прицепом ВМЗ-9.601. На его жену оформлены две квартиры — площадью 35,40 кв. м и 32,6 кв. м, четверть квартиры площадью 68,6 кв. м, а также автомобили Merсedes-Benz E250 CGI и ВАЗ-111730.

Самым бедным депутатом от Пермского края в 2018 году оказался Алексей Бурнашов. В прошлом году он заработал 4,3 млн руб., что на 12 тыс. руб. меньше, чем в 2017-м). На него оформлена квартира площадью 162,3 кв. м. Также у него есть служебная квартира в Москве (в наём на срок полномочий депутата ГД) площадью 166,2 кв. м, ещё одна квартира (74,1 кв. м) находится в безвозмездном пользовании. У детей господина Бурнашова в безвозмездном пользовании числится служебная квартира депутата (166,2 кв. м), а также квартира площадью 46,00 кв. м. Согласно декларации, транспортные средства у Алексея Бурнашова отсутствуют.