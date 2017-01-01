В 2018 году члены Совета федерации от Пермского края заработали меньше, чем год назад

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Члены Совета Федерации от Пермского края отчитались о доходах за прошлый год.

В 2018 году Алексей Пушков, представляющий в верхней палате краевое Заксобрание, заработал 16,3 млн руб., что меньше, чем в 2017 году, на 796 тыс. руб. Зато доход его жены, наоборот, вырос — с 228 тыс. до 319 тыс. руб. Касательно имущества, то у семьи Пушковых ничего не поменялось: в собственности сенатора числятся две квартиры площадью 195,70 кв. м и 136,10 кв. м, автомобили «Ягуар XJ» и «Мерседес E220», а у его жены — квартира площадью 93,50 кв. м, дачный земельный участок (3000 кв. м) и недостроенный жилой дом (1052 кв. м).

Доход представителя исполнительной власти Пермского края в Совфеде Андрея Климова тоже снизился — с 5,11 млн руб. в 2017 году до 5,09 млн руб. в 2018 году. А доход его жены упал с 227,4 тыс. руб. до 211,5 тыс. руб. Сенатор владеет тремя земельными участками (1500 кв. м и два по 299 кв. м), двумя летними садовыми домиками площадью 81 кв. м, долей в квартире площадью 85,2 кв. м и автомобилем «Фольцваген Туарег». В собственности его жены находятся земельный участок площадью 1500 кв. м и квартира площадью 41,40 кв. м. Также в общей собственности супругов есть квартира площадью 148,60 кв. м.