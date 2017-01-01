Мерцания красоты В PERMM открылась выставка девушек-фотографов

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Фото: Алёна Лобанова

Вчера, 12 апреля, в Музее современного искусства PERMM открылась выставка модной фотографии «Мерцания» (18+). Как позиционируют выставку организаторы, тотальная фото-инсталляция в три этажа — это своеобразный разговор о женской красоте как об альтернативе повседневности индустриального города.

Куратором выставки выступила арт-менеджер музея Наиля Аллахвердиева, экспозиционером — художник и куратор проектов в области современного искусства, руководитель программы «Артполитика», преподаватель программы «Школа дизайна» в НИУ ВШЭ (Москва) Арсений Сергеев.

Все представленные авторы — девушки. В объективах фотоаппаратов Евгения Гильденбрандт, Алиса Калипсо, Ольга Рунева, Алёна Лобанова, Анастасия Морозева и другие фотографы пытаются сформулировать «другую жизнь». На кадрах тоже только девушки, и почти нет Перми. Если городские пейзажи и запечатлены, то в виде случайных локаций, и их сложно опознать.

Пермская фотография выросла вне системы модного глянца и статусных выставок, её среда — ленты социальных сетей, а зона презентации ограничена размером мониторов пользователей.«Мерцания» — это «выход в офлайн», другой масштаб репрезентации. Одновременно выставку можно считать визуальным исследованием, которое должно стать отправной точкой для рефлексии образов, сюжетов, визуальных мотивов, интересующих сегодня пермских фотографов, а также обсуждению проблем и перспектив развития жанра в будущем.

Выставка модной фотографии «Мерцания»

Фотоинсталляция в PERMM продолжит работу до 10 мая. Не упустите красоту!

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