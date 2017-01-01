Цены на сахарный песок в Прикамье оказались самыми высокими в ПФО

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Пермьстат проанализировал, как в регионах Приволжского федерального округа с начала года изменились потребительские цены на товары и услуги.

По сравнению с декабрём прошлого года в марте 2019 года Индекс потребительских цен и тарифов на все товары и услуги в Пермском крае составил 101,63%, примерно столько же, как в Приволжском федеральном округе (101,61%) и в среднем по России (101,77%).

Больше всего в регионах подорожали продовольственные товары. Причём в Прикамье индекс потребительских цен в марте на продукты составил 102,33%, что больше чем в среднем в регионах ПФО (102,15%), но меньше, чем в целом по России (102,61%).

Специалисты Пермьстата также сравнили средние цены, зафиксированные в марте этого года в регионах ПФО, на отдельные виды продовольственных товаров. И оказалось, что в Прикамье средняя цена на сахарный песок в прошлом месяце была самой высокой в Приволжском федеральном округе. Килограмм песка в крае стоил в среднем 44,35 руб. (для сравнения: Татарстан — 42,61 руб., Удмуртия — 43,55 руб., Башкортостан — 42,57 руб. за 1 кг)

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