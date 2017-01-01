«Бюджет это зеркало, в котором отражается работа всех чиновников» Пермяки обсудили итоги исполнения в прошлом году показателей городского бюджета

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 12 апреля, в Перми прошли публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2018 год. В этот раз обсуждение состоялось в библиотеке им. Пушкина, так как зал заседаний Городской думы ещё ремонтируется.

Как сообщила заместитель главы администрации Перми-начальник департамента финансов Вера Титяпкина, исполнение бюджета города Перми в 2018 году происходило с учетом заявленных приоритетов бюджетной политики: исполнение бездефицитного бюджета, реализация «майских» Указов Президента по увеличению заработной платы работников образования и культуры, создание комфортной городской среды, расселение аварийного жилья, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

В прошлом году в бюджет города поступило 27,4 млрд руб., что составило 108,5% от планового значения (27,3 млрд руб. вместо 25,2 млрд руб.). Больше половины этой суммы (54% или 14,8 млрд руб.) приходится на налоговые и неналоговые поступления. А остальные 46% — 12,6 млрд руб. — это безвозмездные перечисления из федерального и краевого бюджетов. В 2018 году бюджетные инвестиции составили 3,2 млрд рублей.

Исполнение расходов в 2018 году составило 93,8% (26,6 млрд руб. вместо 28,3 млрд руб.). В течение года администрацией города реализовано 25 муниципальных программ. Максимальный процент исполнения — 100% зафиксирован при исполнении таких муниципальных программ как «Охрана природы и лесное хозяйство», «Культура», «Управление земельными ресурсами», «Экономическое развитие города» и другие. Следом идут «Семья и дети» — 99,9, «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования» — 99,5%, «Образование» (99,3%)»Развитие физической культуры и спорта» — 98,2, 96,9 — «развитие сети образовательных организации» «Градостроительная деятельность на территории Перми» (96,6).

В общественном обсуждении приняли участие специалисты администрации Перми, а также эксперты и представители общественности. Чиновники, отвечающие за разные блоки, рассказали, чего удалось достичь благодаря средствам городского бюджета в 2018 году. Например, город приобрёл здания для размещения двух детских садов и два физкультурно-оздоровительного комплекса, один из которых включает бассейн,, построили новые корпуса школы №59 и школы №42 и дореконструировали пересечение ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Кроме этого, в прошлом году в Перми впервые за несколько лет построили плавательный бассен по улице сысольская. Удалось расселить 24,3 тыс. кв. м. аварийного жилья, и свои жилищные условия улучшила 1121 семья.

Елена Зуева, академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ-Пермь, кандидат экономических наук:

— Бюджет это зеркало, в котором отражается многоуровневая работа всех чиновников и служб городской администрации. В 2018 году у нас был бездефицитный бюджет, по сравнению с 2017 годом заметно выросла инвестиционная составляющая, было реализовано множество проектов. Не все расходы были освоены на 100%, но на всё есть объяснение, и есть над чем работать.