Ремонтно-восстановительные работы на канализационных сетях Чайковского продлятся до конца апреля Режим ЧС вводиться не будет

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Ликвидация аварии на канализационных сетях в Чайковском Фото: МУП "Водоканал"

Ремонтно-восстановительные работы на канализационных сетях Чайковского, ориентировочно, завершатся до конца апреля. Об этом «Новому компаньону» сообщил глава Чайковского Юрий Востриков.

В ночь с 10 на 11 апреля на ул. 40 лет Октября в районе домов №№ 10, 12, что в микрорайоне Завьялово города Чайковского, на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм произошла авария с полным разрушением верхней части трубы.

Юрий Востриков, глава Чайковского:

— Требуется замена 1,5 км асбестно-цементной канализационной трубы (диаметром 500 мм), которая полностью сгнила, на пластиковую. Работы ведутся в две смены ежедневно. Прокладывать коммуникации решено открытым способом, чтобы удешевить стоимость работ. Для ускорения процесса траншею копают два экскаватора с двух сторон навстречу друг другу.

Сложность работ заключается в том, что необходимо срочно приобрести большой объём полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм. Первая партия материала — 52 пог. м —поступила из Перми уже сегодня, 12 апреля, затем ежедневно поставщик будет привозить по 230 м инженерных сетей.

По словам главы Чайковского, сейчас работы оцениваются в 10 млн руб. Ещё 11 млн руб. будут стоит материалы для их проведения.

Юрий Востриков, глава Чайковского:

— Авария ликвидируется силами МУП «Водоканал». Мы сейчас ведём работы на средства городского бюджета, но надеемся, что нам возместят их стоимость из краевого резервного фонда.

По словам мэра Чайковского, из строя вышла труба, проложеная ещё в 60-е годы прошлого века на глубине около 5 м. С началом весны растаяла и сместилась земля, чего изношенная труба не выдержала.

Впрочем, Юрий Востриков не видит необходимости объявлять режим ЧС в городе: «У нас есть все возможности не отключать водоснабжение и канализацию в городе».

По данным МУП «Водоканал» (Чайковский), для решения возникшей ситуации была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям с участием всех коммунальных служб, надзорных органов и администрации города. Введено временное снижение давления при подаче холодной воды в микрорайоне Завьяловском, по ул. 40 лет Октября, в микрорайоне Завокзальном, микрорайоне Заря-1, посёлке Прикамском и в промышленной зоне Сутузово и горячей воды — в микрорайонах Завокзальном и Заря-1.

На время ликвидации аварии вода в полном объёме будет подаваться четыре часа в сутки: с 6:00 до 8:00, с 20:00 до 22:00 часов.

Оперативное совещание по вопросу аварии на коллекторе в городе Чайковском 12 апреля провёл заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства Антон Удальёв. В ходе совещания глава города Чайковского Юрий Востриков сообщил о ходе и сроках ликвидации аварии и ситуации с водоснабжением населения. По его словам, все силы и средства для самостоятельного устранения аварии у муниципалитета есть.