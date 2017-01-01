Начались регулярные авиаперелёты из Перми в Краснодар



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Официально открылся авиамаршрут Пермь — Краснодар. Первый рейс состоялся 2 апреля. Полёты осуществляет ростовская авиакомпания «Азимут» на самолётах «Суперджет» (SSJ-100). В обе стороны рейсы выполняются дважды в неделю — по вторникам и четвергам (с 17 мая — по вторникам и пятницам). Время вылета из Перми — 6 утра (приземление в Краснодаре — в 7:05 по местному времени). Время вылета из Краснодара — 00:05 (приземление в Перми — в 5 утра по местному времени).

Стоимость полётов зависит от времени бронирования. Минимальная цена составляет 888 руб., включая все сборы. Максимальная стоимость — 14 880 руб. (тариф «комфорт»).



Из Краснодара пассажиры смогут совершить полёты авиакомпанией в другие курортные города, например, в Ереван или Симферополь. Кроме того, по акциям можно найти билеты и за 555 руб.



Отметим, в прошлом году рейс из Перми в Краснодар выполняла авиакомпания «ЮВТ АЭРО» и обслужила на линии почти 4,5 тыс. пассажиров.