Пермяки взяли кредитов на 17,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года



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За первые два месяца 2019 года банки выдали жителям Пермского края кредитов на общую сумму 33,7 млрд руб., что почти на 5 млрд руб.(или на 17,1%) больше, чем в январе-феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В структуре кредитования населения региона основную долю продолжают составлять потребительские кредиты, пятая часть приходится на жилищные (в т. ч. ипотечные) кредиты.

Улучшилась платёжная дисциплина заёмщиков: доля просроченной задолженности составила 4,8%. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 6,7%.

Продолжают расти и объёмы ипотеки. За первые два месяца текущего года пермяки взяли в банках 6,7 млрд руб. ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 770 млн руб., или почти на 13%. Платёжная дисциплина в сегменте ипотеки также улучшилась — доля «просрочки» снизилась на 0,2 п. п. и составила 1,6%.

Алексей Моночков, управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России:

— Сегмент ипотечного кредитования остаётся одним из приоритетных для банков, действующих на территории Пермского края. Несмотря на незначительное увеличение (в среднем на 0,2%) процентных ставок, условия предоставления таких кредитов по-прежнему привлекательны для заёмщиков.