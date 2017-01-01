ДК ВОС может закрыться из-за долгов ДК и краевая библиотека для слепых не могут договориться об аренде

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ДК ПКО Всероссийского общества слепых Фото: 2gis

В Перми из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями может закрыться ДК Всероссийского общества слепых. Задолженность возникла из-за того, что краевая библиотека Всероссийского общества слепых перестала платить арендную плату. Об этом в эфире «Эха Перми» рассказал директор учреждения Арнольд Тымков.

По словам руководителя, с февраля 2019 года у ДК ВОС возникли проблемы по оплате электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Арнольд Тымков, директор ЧУК «КСРЦ ПКО ВОС» (ДК ВОС):

— Долг растёт, ситуация не решается. Более двадцати лет учреждение существует на деньги арендаторов. Доход от них каждый месяц был до 1,5 млн руб. 600 тыс. из этих денег — оплата от краевой библиотеки ВОС, которая находится в этом же здании. С февраля библиотека перестала платить арендную плату. У нас недавно было отключение тепла, были предупреждения от энергетиков. Ну и самое главное, что с апреля нам придётся закрыть кружки, так как нечем платить зарплату преподавателям.

По словам Арнольда Тымкова, в минкульт месяц назад было написано письмо с просьбой о помощи, но его проигнорировали.

Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минкульте, на протяжении многих лет библиотека для слепых заключает договор аренды с частным учреждением культуры «Культурно-спортивный реабилитационный центр Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых» (ДК ВОС). Много лет она является безупречным арендатором, который не допускал задержек по выплате арендной платы.

«При этом со стороны арендодателя стоимость арендной платы ежегодно растёт, — подчёркивают в минкульте. — Так, например, ставка аренды за 1 кв. м в 2014 году составляла 406,81 руб. против 610,73 руб. в 2019 году. Рост арендной платы составил почти 50%. Краевая библиотека для слепых арендует 998,4 кв. м, следовательно, сумма арендной платы в 2019 году, установленная собственником, должна составить 7317 тыс. руб., что является огромной суммой для библиотеки.

По результатам оценки стоимости арендной платы, проведённой специализированной организацией по заказу библиотеки, стоимость аренды 1 кв. м данных помещений должна составлять 416,67 руб., или 4 млн 992 тыс. руб. в год. В результате средства в размере 2 млн 325 тыс. руб., которые требует арендодатель в счёт уплаты арендной платы, могли бы быть направлены на увеличение заработной платы работников библиотеки для слепых».

По словам сотрудников министерства культуры Пермского края, учредителя библиотеки для слепых, министерством предпринимались неоднократные попытки урегулировать ситуацию. Переговоры продолжаются, предлагаются компромиссные решения.

Как пояснила «Новому компаньону» заместитель директора библиотеки Наиля Ибрагимова, библиотека с момента окончания строительства ЧУК «КСРЦ ПКО ВОС» (ДК ВОС) и по настоящее время находится в этом здании.

Наиля Ибрагимова, заместитель директора по библиотечной работе ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых» :

— Первоначально библиотека для слепых занимала площади по символической цене (1 руб. за 1 кв. м). С 2000 года арендная плата стала расти. В связи с тем, что каждый год размер арендной платы возрастал, библиотека была вынуждена освобождать занимаемые ею площади и на сегодняшний день размещается на площади в два раза меньше первоначальной.

По словам руководителя библиотеки, на сегодняшний день между ЧУК «КСРЦ ПКО ВОС» (ДК ВОС) и Пермской краевой библиотекой для слепых до сих пор не заключён договор аренды. Активно ведутся переговоры. Соответственно, пока библиотека не оплачивала аренду за период с января по март 2019 года.

По словам Наили Ибрагимовой, изначально и ДК ВОС и библиотека работают для одного потребителя. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что «та целостность предоставления услуги для людей с ограничениями по зрению, которая складывалась годами, будет нарушена. Сегодня в библиотеку приходят читатели, очень переживающие за происходящее и понимающие, что так быть не должно».