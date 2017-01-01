ТСЖ пожаловалось в ОНФ Жители домов, расположенных рядом со строящейся «гостиницей» на Макаренко, 19в, обратились с жалобой в ОНФ

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Вид на улицу Макаренко Фото: 2gis

Товарищество собственников жилья «Макаренко, 19» обратилось в Общероссийский народный фронт в связи с планируемым строительством здания коммерческого назначения по адресу Макаренко, 19в (копия письма от 10 апреля имеется в распоряжении «Нового компаньона»).

Напомним, АО «СтройПанельКомплект» намерено возвести по указанному адресу 16-этажный объект, который сам застройщик характеризует как «гостиницу квартирного типа». Согласно проектной документации, представленной СПК, объект рассчитан на 478 номеров квартирного типа, разместиться одновременно в которых смогут до 669 человек.

Арбитражный суд Пермского края 2 апреля начал рассматривать иск АО «СтройПанельКомплект» к министерству строительства и архитектуры Пермского края и департаменту градостроительства и архитектуры Перми (ДГиА). Департамент, на основании указаний краевого минстроя, отозвал ранее выданное разрешение на строительство гостиницы. Чиновники посчитали, что застройщик, пользуясь разрешённым видом использования данной зоны, представил свой проект для органов власти как гостиницу, чтобы получить необходимые разрешения, а потенциальным покупателям предлагает его как объект квартирного типа.

В ходе рассмотрения дела ТСЖ «Макаренко, 19» подало ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица. Представитель товарищества в судебном процессе пояснил, что ТСЖ «Макаренко,19» просит суд признать незаконными действия ДГиА, выдавшего СПК разрешение на строительство указанного объекта. Однако суд, указав на то, что заявленное ходатайство «носит самостоятельный характер, имеет иные предмет и основания по сравнению с первоначально заявленными требованиями, подлежащее рассмотрению в ином судебном порядке», отказал в удовлетворении заявления.

В письме к ОНФ жители дома отмечают, что неоднократно пытались обратить внимание властей на проблему застройки данной территории. По их мнению, возведение гостиницы неминуемо приведёт к повышенной нагрузке на социальные учреждения: поликлиники, школы, детские сады, расположенные в окрестностях гостиницы. Кроме того, собственники жилья обеспокоены тем, что застройщик «захватит» часть двора, прилегающего к Макаренко, 19 (земельный участок находится в общедолевой собственности жителей дома), а подъездные пути к планируемой стройке «будут проходить по и без того перегруженной внутриквартальной дороге».

«СПК, пользуясь правовыми пробелами, правовой казуистикой, планировал построить на клочке земли фактически огромный жилой дом. Просим вас, как рупор гражданского общества, выступить с инициативой к властям Перми — закрыть на законодательном уровне подобные лазейки, чтобы впредь не возникало соблазнов у недобросовестных застройщиков», — указано в письме.

Игорь Лобанов, член регионального штаба ОНФ в Пермском крае:

— Намерения компании «СтройПанельКомплект» по строительству на ул. Макаренко, 19в «гостиницы квартирного типа» уже обсуждались на площадке ОНФ. Напомню, в сентябре прошлого года наши эксперты пришли к выводу о том, что данный объект не относится к такому типу зданий, как гостиницы, и имеет все признаки многоквартирного дома. После обращения Народного фронта в ситуацию вмешалось министерство строительства и архитектуры Пермского края, предписав отменить выданное разрешение на строительство.

Причин для отмены было более чем достаточно. Это и нарушения природоохранного законодательства — строительство планируется в водоохранной зоне. Это и нарушения прав жителей соседних домов на комфортную городскую среду — в ходе строительства проезд всей тяжёлой техники может осуществляться лишь по их дворовой территории. Самое же главное — это резкий рост нагрузки на социальную инфраструктуру микрорайона и отсутствие правовых гарантий для будущих собственников жилья в этой «гостинице».

«СтройПанельКомплект» оспорил в суде действия краевого минстроя и городского департамента градостроительства как по формальным признакам, так и по сути. По нашему мнению, застройщик по-прежнему лукавит, утверждая, что в зоне разрешённого строительства, где могут быть возведены гостиницы, он как раз гостиницу и строит. Но теперь только суд может установить, чем на самом дел является этот объект — гостиницей, как утверждают в «СтройПанельКомплекте», или всё же полноценным многоквартирным домом, в чём уверены жители соседних домов, эксперты ОНФ и специалисты отраслевых ведомств. Следующее судебное заседание назначено на 13 мая. ОНФ держит эту ситуацию на своём контроле. Решение суда по этому вопросу в любом случае будет прецедентным.

Станислав Шестаков, адвокат Пермского фонда содействия ТСЖ:

— Данный дом на ул. Макаренко, 19в, называемый застройщиком «гостиницей квартирного типа», представляет из себя, ни много ни мало, огромное четырёхподъездное шестнадцатиэтажное здание на 478 квартир.

Между тем гостиницы квартирного типа и прочие апартаменты принципиально отличаются от многоквартирного дома тем, что апартаменты и гостиницы квартирного типа не являются жилыми помещениями, то есть не относятся к жилищному фонду, и, соответственно, нормы жилищного законодательства на правоотношения по владению, пользованию и распоряжению данными объектами не распространяются.

На практике данное отличие может привести к серьёзным проблемам для жителей соседних многоквартирных домов, поскольку объектами социальной инфраструктуры гостиницы, разумеется, обеспечивать не надо, а это означает, что 478 новых семей пойдут в соседние больницы, школы и детские сады, никак на них не рассчитанные.

Надеюсь, суд разберётся в этом непростом деле и будет исходить не из формального определения планируемого объекта, указанного в проектной документации, а из того, что же фактически под видом гостиницы планируется возвести застройщиком.

Если суд согласится с АО «СтройПанельКомплект», то, на мой взгляд, создаст тем самым серьёзные и постоянные проблемы как жителям соседних домов, так и потенциальным покупателям помещений в здании на ул. Макаренко, 19в. Кроме того, тем самым суд даст «зелёный свет» таким, на мой взгляд, нарушениям законодательства о градостроительной деятельности, что может повлечь расширение подобной негативной практики.

В то время как, по моему мнению, данные нарушения необходимо пресекать, поскольку фактически создаётся многоквартирный дом на земельном участке с иным видом разрешённого использования, что, как мне представляется, рано или поздно приведёт к нарушению прав граждан, проживающих как в самом здании, так и в соседних домах.