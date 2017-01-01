Пермские учёные привлекают германских коллег для анализа оседания на СКРУ-2 «Уралкалия»

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Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) привлекает по договору субподряда Институт геотехнологий и маркшейдерского дела технического университета Клаузталь-Целлерфельд (Германия) для изучение процессов оседания земной поверхности территории рудника СКРУ-2 «Уракалия», сообщает «Интрефакс».

Проект называется «Радармон Соликамск 2019», учёные будут использовать для исследования методы радарной интерферометрии.

В проекте договора с германским институтом сообщается, что договор субподряда заключается в рамках договора подряда между ПФИЦ УрО РАН и «Уралкалием», который подписан 25 марта этого года. Договор субподряда предполагается заключить на условиях закупки у единственного поставщика на срок действия проекта — до конца 2019 года.

Согласно размещённому техзаданию, аналогичные исследования в рамках проекта «Радармон» проводились в 2016 году. Как и в прошлый раз, изучение оседания земной поверхности СКРУ-2 будет осуществляться с помощью снимков спутника TerraSAR-X.

«Этот спутник имеет короткий период облёта орбиты в 11 дней, высокое разрешение земной поверхности порядка 3 м и особенно пригоден для регулярного по времени мониторинга оседаний», — сообщается в техзадании.

Отмечается, что в связи с обрушением земной поверхности в ноябре 2014 года в районе СКРУ-2 с Пермским центром УрО РАН была достигнута договорённость снимаемые в 2015 году сцены (с сохранением линий) сдвинуть дальше на север, чтобы все интересующие зоны оседания в Березниках и большая область в Соликамске оказались на одной сцене. Это дало бы возможность охватить характер оседания в Соликамске в максимально возможной степени, говорится в документации.

Точечно-площадные спутниковые технологии с использованием радарной интерферометрии принципиально пригодны для контроля за крупномасштабными и прогрессирующими оседаниями земной поверхности, вызванными ведением горных работ, говорится в документе.

Регистрация данных должна начаться в апреле 2019 года, а закончиться — 4 ноября 2019 года. Временной период повторяемости регистрации данных составляет 11 дней. Данные спутника TerraSAR-X германский институт приобретает в компании Airbus Defence and Space. Все исследования проводятся на базе германского института с использованием собственного оборудования.

Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Напомним, что «Уралкалий» в ноябре 2014 года сообщил, что приостановил работу рудника «Соликамск-2» и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.

Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило «Уралкалию» возобновить работу рудника.

Новый рудник мощностью 2,3 млн т планируется построить к 2020 году, ранее сообщала компания. На новом руднике будет построено два шахтных ствола — скиповой глубиной 385 м и клетевой глубиной 349 м. Генеральным подрядчиком строительства стволов является германская Thyssen Schachtbau GmbH. Стоимость проекта оценивается в 50 млрд руб.