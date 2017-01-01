Пермская прокуратура потребовала закрыть сайт с инструкцией изготовления атомной бомбы

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Ленинский районный суд вынес решение о блокировке сайта, на котором был описан процесс создания атомной бомбы «в домашних условиях». С требованием блокировки ресурса в суд обратилась прокуратура Индустриального района.

«Поскольку беспрепятственный доступ к вышеуказанному сайту в сети Интернет способствует нарушению законодательства о противодействии экстремистской деятельности и способствует совершению административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний, прокурор Индустриального района г. Перми обратился в суд с требованием о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации и блокировке указанного ресурса», — отметили в краевой прокуратуре.

В законную силу судебное решение пока не вступило.

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