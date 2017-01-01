Личный архив политолога Олега Подвинцева станет доступным широкой публике

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Олег Подвинцев

Фото: Константин Долгановский

19 апреля в архиве социально-политической истории состоится презентация личного фонда профессора и политтехнолога Олега Подвинцева. Эту информация появилась на личной странице его старшего сына Кима. Начало мероприятия — в 16:00.

22 апреля прошлого года скоропостижно скончался известный пермский политолог Олег Подвинцев. Успешную академическую работу он совмещал с политическим консалтингом.

Коллеги и друзья Олега Подвинцева подготовили к публикации его не законченную при жизни монографию «Империя и споры о ней».

Презентация книги состоится 24 апреля в 18:30 в пермском баре «Библиотека» (ул. Сибирская, 10).

Олег Подвинцев (1962—2018) окончил исторический факультет Пермского государственного университета, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Типология послевоенного британского консерватизма». Защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора политических наук в Институте Европы РАН на тему «Постимперская адаптация консерватизма».



С его именем тесно связано создание пермской политологической школы. Он более 15 лет возглавлял профильное политологическое подразделение РАН в Перми.