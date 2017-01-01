Пермский архив перейдёт на хранение электронных документов

Твитнуть Поделиться Поделиться

МБУ «Архив города Перми» с переездом в новое здание получит возможность хранить документы в том числе в электронном виде.

Напомним, о том, что архив покинет занимаемые площади (по причине нехватки мест для хранения документов) на проезде Якуба Коласа, 5 и на бульваре Гагарина, 58а, стало известно ещё в прошлом году. Сейчас же в связи с переездом в трёхэтажное здание на ул. Дениса Давыдова, 15 архив получит дополнительные площади для хранения документов. В частности, в новом помещении может быть размещено свыше 300 тыс. единиц документов на бумажной основе, фотодокументов, аудиовизуальных и электронных документов.



Отметим, в новом здании заменена кровля, смонтированы оконные блоки и водосточная система. Началась внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций.



В данный момент архив готовит техническое задание на приобретение и монтаж спецоборудования, в том числе стеллажей для хранения документов на разных видах носителей.