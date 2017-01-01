В Перми арестован незаконный многоквартирный дом

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На месте зарослей должен был появиться дом

Фото: Yandex.ru

Судебные приставы Перми наложили арест на «объект незавершённого строительства» по адресу ул. 5-я Каховская, 10б в рамках взыскания долга.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, семь жителей стали жертвами мошенничества — вложились в строительства дома. Застройщик (индивидуальный предприниматель из Сахалинской области) начал возведение фундамента, но на этом все работы прекратились. Всего пострадавшие успели отдать предпринимателю 8,5 млн руб.

«В целях принудительного взыскания долга проведены исполнительные действия по наложению ареста на недвижимость. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 3 млн руб. После оценки специалиста объект будет реализован путём продажи с публичных торгов, а вырученные денежные средства направят в счёт погашения задолженности», — отметили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.