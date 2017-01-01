Конкурс на проектирование новой сцены оперного может быть объявлен в мае
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Конкурс на проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета может быть объявлен в середине мая. Об этом рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе в своей Instagram-конференции 11 апреля.
По словам губернатора, во время визита в Пермь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 2 апреля в ходе закрытой части общения с главой правительства обсуждалось включение новой сцены в федеральную адресную инвестпрограмму на 2020—2021 годы.
Напомним, новую сцену театра оперы и балета планируется разместить в Разгуляе, рядом со сквером Татищева.
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