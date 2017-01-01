В День космонавтики в Перми пройдут мероприятия в планетарии и Yuri's Night

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 12 апреля, весь мир празднует День космонавтики. В Перми центрами празднования станут планетарий и частная филармония «Триумф», где пройдёт Yuri's Night.

В Пермском планетарии сегодня отпразднуют сразу два праздника: День космонавтики и День рождения планетария. Программа стартует в 9:40, последнее в этот день мероприятие стартует в 19:00.

Юных посетителей планетария ждут викторина «108 минут над Землей» (0+), в которой ребятам будут задавать вопросы про развитие космонавтики, космический рейс «Ну, погоди!» — в нём ребята узнают о перегрузках и невесомости, которые испытывают космонавты в полёте. Также гостям покажут авиашоу «Детский космодром»(0+) — запуск моделей ракет, в фойе с 12:00 будет работать экспериментальная лаборатория, в рамках действия которой участникам объясняют, что такое гравитация, невесомость, вакуум и поверхностное натяжение.



Кроме того, в планетарии пермяков ждут лекции о Юрие Гагарине и других первых полётах в космос, мастер-класс по созданию летательных аппаратов способом оригами и виртуальные путешествия по Солнечной системе.

В течение дня в фойе планетария будет проходить демонстрация видеосюжетов от «Роскосмоса» и звучать поздравления космонавтов с Международной космической станции.

Кроме того, при ясном небе с 12:00 до 15:00 можно будет совершить «Визит к Солнцу» — понаблюдать Солнце в телескоп CORONADO, а с 12:00 до 19:00 на площадке у планетария полюбоваться панорамным обзором города в бинокуляр(12+).

Вечером, с 17:00, своих посетителей ждёт частная филармония «Триумф». Здесь начнётся Yuri's Night — международная некоммерческая инициатива празднования 12 апреля (6+). Цель инициативы — популяризация научных знаний о космосе, космонавтике, технологиях, идеях и смыслах освоения космоса. В этот день в разных городах мира люди устраивают различные мероприятия.

В программе — лекции, мастер-классы и лаборатории, детская программа, наблюдение в телескопы и космическая вечеринка.

Твитнуть Поделиться Поделиться