Краевой бюджет предоставит муниципалитетам 1,5 млрд на теплоснабжение

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Из краевого бюджета планируется предоставить субсидии муниципалитетам региона на улучшение работы теплоснабжения. На это краевое правительство выделяет 1,5 млрд руб.

Всего в Прикамье 1435 котельных, из них 863 уже изношены и нуждаются в ремонте. Выделенные 1,5 млрд руб. планируют потратить на ремонт 70 имеющихся котельных, строительство 41 новой модульной котельной и ремонт 235 км ветхих труб. Также за счёт этих денег планируют расплатиться с долгами котельных за газ, который необходим для нагрева воды, и сдержать рост тарифов для населения.

Также в приоритете строительство небольших газовых котельных, которые питают по нескольку домов. Такая распределительная система позволит отказаться от разветвлённой сети труб и снизить теплопотери.

Сейчас наиболее проблемными в плане теплоснабжения считаются Александровск, Верещагино, Гремячинск, Горнозаводск, Губаха, Лысьва, Нытва, Кизел, Кудымкар, Оса, Октябрьский, Чайковский, Чусовой. Они накопили около 70% от всего долга за газ в Пермском крае. Конкретные территории будут определены в ближайшее время.