Министр спорта России вручил 82-летнему прикамцу золотой знак ГТО

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Слева направо: Аделина Сотникова, Махарьям Ямбулатов и Павел Колобков

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках итогового заседания коллегии Министерства спорта России под председательством министра Павла Колобкова состоялась церемония вручения золотых знаков ГТО. В число получателей вошли и жители Пермского края, сообщает региональное минспорта.

Махарьям Ямбулатов из Верещагинского района сдал нормативы в 2018 году. 82-летний спортсмен является участником легкоатлетических и лыжных марафонов. В общей сложности в прошлом году он пробежал 274 км. Золотой знак отличия Махарьяму Ямбулатову вручил министр спорта РФ Павел Колобков и федеральный посол ГТО, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.