Юрий Трутнев усомнился в рентабельности проекта «Белкомур»



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Фото: fedpress.ru

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге заявил о неокупаемости проекта «Белкомур».

«Я честно должен признаться, что знакомился с этим проектом ещё 15 лет назад как губернатор Пермского края, времени прошло много. Если сейчас у учёных возникли другие обоснования, другие цифры и доказательства, что этот проект может стать рентабельным и хотя бы в длинные сроки, но окупится, что туда надо вкладывать деньги, то мы с удовольствием будем поддерживать этот проект», — цитирует Юрия Трутнева РБК.



Отметим, что проект подразумевает строительство железнодорожной магистрали Соликамск — Сыктывкар — Архангельск общей протяжённостью 1,16 тыс. км. Сама компания «Белкомур» учреждена в 1996 году. Оценочная стоимость проекта — 330 млрд руб.