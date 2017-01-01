Скончался бывший президент и совладелец «ВСМПО-Ависма»
Бывший президент и совладелец металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин умер 11 апреля в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, основателем которого был.
В центре сообщают, что, что причиной смерти стала тяжёлая болезнь.
Владислав Тетюхин родился в 1932 году в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) . После окончания института работал на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе в Свердловской области. В 1992 году Тетюхин стал его гендиректором и акционером, в последующие годы он преобразовал его в корпорацию «ВСМПО-Ависма».
В 2006 году Владислав Тетюхин продал большую часть своих акций «Рособоронэкспорту».
После ухода с поста президента его назначили директором по развитию бизнеса «ВСМПО-Ависма». В последние годы Владислав Тетюхин являлся членом совета директоров и советником гендиректора компании.
Доктор технических наук. После выхода на пенсию часть своего состояния — 3,3 млрд руб. — вложил в строительство уникального лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле.