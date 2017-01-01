Скончался бывший президент и совладелец «ВСМПО-Ависма»

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Вадислав Тетюхин

Фото: Архив газеты «Металлург» (г. Березники)

Бывший президент и совладелец металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин умер 11 апреля в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, основателем которого был.

В центре сообщают, что, что причиной смерти стала тяжёлая болезнь.

Владислав Тетюхин родился в 1932 году в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) . После окончания института работал на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе в Свердловской области. В 1992 году Тетюхин стал его гендиректором и акционером, в последующие годы он преобразовал его в корпорацию «ВСМПО-Ависма».

В 2006 году Владислав Тетюхин продал большую часть своих акций «Рособоронэкспорту».

После ухода с поста президента его назначили директором по развитию бизнеса «ВСМПО-Ависма». В последние годы Владислав Тетюхин являлся членом совета директоров и советником гендиректора компании.

Доктор технических наук. После выхода на пенсию часть своего состояния — 3,3 млрд руб. — вложил в строительство уникального лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле.