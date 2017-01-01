В эти выходные на «Заводе Шпагина» пройдёт весенний RED Market
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13 и 14 апреля в культурно-рекреационном пространстве «Завод Шпагина» состоится весенний RED Market. Мероприятие пройдёт в рамках краевого фестиваля «Пермский период. Новое время», сообщают организаторы фестиваля.
Участники
RED Marketа смогут:
• ознакомиться с авторскими одеждой и аксессуарами от брендов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и других городов России;
• попробовать аутентичную кухню, фермерскую продукцию;
• насладиться приятной музыкой и интересным общением;
• принять участие в мастер-классах для взрослых и детей и многое другое.
Впервые на фестивале будет работать благотворительный магазин «Тепло» — покупая вещи, участники RED Market смогут помочь детям остаться в родной семье.
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