В эти выходные на «Заводе Шпагина» пройдёт весенний RED Market



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Фото: Константин Долгановский

13 и 14 апреля в культурно-рекреационном пространстве «Завод Шпагина» состоится весенний RED Market. Мероприятие пройдёт в рамках краевого фестиваля «Пермский период. Новое время», сообщают организаторы фестиваля.

Участники RED Marketа смогут:

• ознакомиться с авторскими одеждой и аксессуарами от брендов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и других городов России;

• попробовать аутентичную кухню, фермерскую продукцию;

• насладиться приятной музыкой и интересным общением;

• принять участие в мастер-классах для взрослых и детей и многое другое.



Впервые на фестивале будет работать благотворительный магазин «Тепло» — покупая вещи, участники RED Market смогут помочь детям остаться в родной семье.