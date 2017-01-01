Правительство Прикамья повысило максимальный лимит стоимости капремонта Власти уверены, что это поможет найти подрядчиков на непопулярные лоты

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Фото: Ирина Молокотина

Сегодня, 11 апреля, правительство Пермского края приняло постановление об установлении новых предельных стоимостей работ по капитальному ремонту.

По словам и. о. министра ЖКХ Александра Шицына, сейчас в региональной программе находятся около 1800 домов, для полноценного ремонта которых существующих предельных стоимостей недостаточно. Например, чтобы отремонтировать в Перми дом на Комсомольском проспекте, 70, нужно 4,3 млн руб., а лимит составляет всего 3,7 млн руб.

Как отметил Александр Шицын, в таких ситуациях из-за невозможности выполнения ремонта в полном объёме приходится либо переносить сроки выполнения ремонта на более поздние сроки, либо урезать объёмы работ.

Новые предельные стоимости рассчитаны в соответствие с методикой Минстроя РФ. После вступления постановления в силу Фонд капремонта сможет направлять на ремонт каждого дома больше средств. Это, в свою очередь, поможет улучшить качество проводимого ремонта и наконец-то найти подрядчиков на непопулярные лоты.

Однако председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Виктор Плюснин, выступивший на заседании правительства в качестве содокладчика, считает, что этих мер всё равно недостаточно: нужно не просто повышать предельные стоимости работ по капитальному ремонту, а привести их к рыночной стоимости. Тогда качество выполняемых работ действительно повысится, а торги не будут срываться по причине отсутствия заявок.

В последний раз предельная стоимость повышалась в декабре 2017 года. Новые предельные стоимости рассчитаны в соответствие с методикой Минстроя РФ, и в большинстве случаев размер максимального лимита увеличился. Исключение составили 1-3 этажные дома. Отметим, что у Фонда капремонта появилась подпрограмму по ремонту «предаварийных» домов, которая позволит благодаря софинансированию из краевого бюджета отремонтировать около 300 домов, имеющих признаки ветхости (износ более 70%). По данным Фонда капремонта, в основном это дома как раз с тремя и менее этажами, где стоимость ремонта намного выше суммы, собранной собственниками. Вероятно, за счёт того, что «предаварийные» дома перекинули в подпрограмму, средняя стоимость работ по оставшимся домам снизилась.

Также министерство ЖКХ в этом постановлении собираются решить проблему с ремонтом многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия (по данным краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия, в крае 51 такой дом). В частности, теперь перечне появился новый вид работ — авторский надзор за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия. Его лимит составляет 0,2%. Кроме этого, в расчетах для ремонта фасада убрали разбивку по типу облицовочного материала. Теперь предельная стоимость ремонта фасада отличается исходя из того, является здание объектом культурного наследия или нет, а также требует ли фасад утепления.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в период с 2018 по 2019 год в Прикамье было обследовано 2 тыс. домов. Выяснилось, что 100 из них являются аварийными и будут исключены из программы, ещё 500 домов относятся к предаварийным — «проблемным».

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для решения этой проблемы краевым правительством была разработана специальная подпрограмма ремонта такого «предаварийного» жилья. Подпрограмма позволит привести в нормативное состояние около 100 «ветхих» домов и предотвратить переход этих домов в ряд аварийных. В этих домах фонд будет ремонтировать крыши, фасады, фундаменты и электрику. Конкретные виды работ по каждому дому фонд определит по результатам обследования.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Предусмотрели на ближайшую трёхлетку 150 млн руб. из краевого бюджета дополнительно, сверх того, что люди платят. Направляться эти средства будут на условиях софинансирования: 40% — это деньги, собранные жителями в Фонд капремонта, и 60% — это средства, которые мы из бюджета добавляем. При необходимости добавим больше.

По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, долгое время ремонт таких домов откладывался, так как взносов собственников не хватало с учётом малой этажности таких домов и их технического состояния.

Александр Шицын, и. о. министра ЖКХ и благоустройства:

— Средняя стоимость ремонта одного такого дома составляет 3 млн руб. Однако средняя сумма начисленных платежей с собственников таких домов за время действия программы капремонта составляет всего около 1,5 млн руб. Для этого правительство и вводит механизм софинансирования.

В подпрограмму будут включаться «предаварийные» дома, прошедшие комплексное обследование. Работы по ремонту «предаварийных» домов фонд начнёт уже в 2019 году.

Отметим, что всего в программе капитального ремонта Пермского края на общем счёте находится порядка 9 тыс. домов. Фонд капитального ремонта Пермского края планирует провести комплексное обследование всех этих домов до конца 2020 года. В настоящее время порядка 2000 домов уже прошли комплексное обследование.



