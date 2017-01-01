Правительство Прикамья повысило максимальный лимит стоимости капремонта
Власти уверены, что это поможет найти подрядчиков на непопулярные лоты
Сегодня, 11 апреля, правительство Пермского края приняло постановление об установлении новых предельных стоимостей работ по капитальному ремонту.
По словам и. о. министра ЖКХ Александра Шицына, сейчас в региональной программе находятся около 1800 домов, для полноценного ремонта которых существующих предельных стоимостей недостаточно. Например, чтобы отремонтировать в Перми дом на Комсомольском проспекте, 70, нужно 4,3 млн руб., а лимит составляет всего 3,7 млн руб.
Как отметил Александр Шицын, в таких ситуациях из-за невозможности выполнения ремонта в полном объёме приходится либо переносить сроки выполнения ремонта на более поздние сроки, либо урезать объёмы работ.
Новые предельные стоимости рассчитаны в соответствие с методикой Минстроя РФ. После вступления постановления в силу Фонд капремонта сможет направлять на ремонт каждого дома больше средств. Это, в свою очередь, поможет улучшить качество проводимого ремонта и наконец-то найти подрядчиков на непопулярные лоты.
Однако председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Виктор Плюснин, выступивший на заседании правительства в качестве содокладчика, считает, что этих мер всё равно недостаточно: нужно не просто повышать предельные стоимости работ по капитальному ремонту, а привести их к рыночной стоимости. Тогда качество выполняемых работ действительно повысится, а торги не будут срываться по причине отсутствия заявок.
В последний раз предельная стоимость повышалась в декабре 2017 года. Новые предельные стоимости рассчитаны в соответствие с методикой Минстроя РФ, и в большинстве случаев размер максимального лимита увеличился. Исключение составили 1-3 этажные дома. Отметим, что у Фонда капремонта появилась подпрограмму по ремонту «предаварийных» домов, которая позволит благодаря софинансированию из краевого бюджета отремонтировать около 300 домов, имеющих признаки ветхости (износ более 70%). По данным Фонда капремонта, в основном это дома как раз с тремя и менее этажами, где стоимость ремонта намного выше суммы, собранной собственниками. Вероятно, за счёт того, что «предаварийные» дома перекинули в подпрограмму, средняя стоимость работ по оставшимся домам снизилась.
Также министерство ЖКХ в этом постановлении собираются решить проблему с ремонтом многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия (по данным краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия, в крае 51 такой дом). В частности, теперь перечне появился новый вид работ — авторский надзор за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия. Его лимит составляет 0,2%. Кроме этого, в расчетах для ремонта фасада убрали разбивку по типу облицовочного материала. Теперь предельная стоимость ремонта фасада отличается исходя из того, является здание объектом культурного наследия или нет, а также требует ли фасад утепления.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в период с 2018 по 2019 год в Прикамье было обследовано 2 тыс. домов. Выяснилось, что 100 из них являются аварийными и будут исключены из программы, ещё 500 домов относятся к предаварийным — «проблемным».
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для решения этой проблемы краевым правительством была разработана специальная подпрограмма ремонта такого «предаварийного» жилья. Подпрограмма позволит привести в нормативное состояние около 100 «ветхих» домов и предотвратить переход этих домов в ряд аварийных. В этих домах фонд будет ремонтировать крыши, фасады, фундаменты и электрику. Конкретные виды работ по каждому дому фонд определит по результатам обследования.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Предусмотрели на ближайшую трёхлетку 150 млн руб. из краевого бюджета дополнительно, сверх того, что люди платят. Направляться эти средства будут на условиях софинансирования: 40% — это деньги, собранные жителями в Фонд капремонта, и 60% — это средства, которые мы из бюджета добавляем. При необходимости добавим больше.
По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, долгое время ремонт таких домов откладывался, так как взносов собственников не хватало с учётом малой этажности таких домов и их технического состояния.
Александр Шицын, и. о. министра ЖКХ и благоустройства:
— Средняя стоимость ремонта одного такого дома составляет 3 млн руб. Однако средняя сумма начисленных платежей с собственников таких домов за время действия программы капремонта составляет всего около 1,5 млн руб. Для этого правительство и вводит механизм софинансирования.
В подпрограмму будут включаться «предаварийные» дома, прошедшие комплексное обследование. Работы по ремонту «предаварийных» домов фонд начнёт уже в 2019 году.
Отметим, что всего в программе капитального ремонта Пермского края на общем счёте находится порядка 9 тыс. домов. Фонд капитального ремонта Пермского края планирует провести комплексное обследование всех этих домов до конца 2020 года. В настоящее время порядка 2000 домов уже прошли комплексное обследование.