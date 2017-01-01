Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 12 апреля

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Восстановить, устранить, отремонтировать. В Перми установят общественный контроль за ремонтом дорог.

Под надёжной защитой. В Перми установили точное место расположения древнего боевого укрепления.

Лето возможностей. Стартовали городские программы летней занятости молодёжи и детского отдыха.

Всё, что вы хотели узнать о ветхом и аварийном жилье. На вопросы горожан отвечают специалисты управления жилищных отношений администрации Перми.

Компрос — в объезд! В предстоящие выходные дни в Перми ограничат движение транспорта на Комсомольском проспекте.

Скверы раздора. Почему иногда так трудно выполняются задачи создания комфортной городской среды?

Держись на плаву! В краевых соревнованиях по плаванию приняли участие более 250 спортсменов с инвалидностью.

Золотое кольцо Суксунского района. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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