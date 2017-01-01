На торги выставлены ещё 70 мест под наружную рекламу, почти все — в Индустриальном районе



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Администрация Перми продолжает выставлять на торги места под наружную рекламу согласно новой схеме её размещения. Объявлены ещё два аукциона на 70 лотов (по схеме «один лот — одно место»), которые состоятся 27 и 28 мая.

На них разыграют двусторонние щиты разных размеров, а также сити-борды. Минимальная конструкция должна быть площадью 19,98 кв. м, максимальная — 36 кв. м. Самые «дорогие» лоты — трёхсторонний сити-борд на ул. Революции (180,4 тыс. руб.).



Почти все лоты относятся к Индустриальному району. Например, на ш. Космонавтов выставлено 20 мест, на ул. Мира — 13, на Леонова — 8.



Напомним, из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Остальные аукционы (с третьего по 23-й) состоятся с 18 апреля по 28мая. На всех назначенных на настоящий момент аукционах должно быть разыграно 735 лотов, что составляет большинство из всех предполагаемых мест. С победителями будут заключены договоры на восемь и десять лет.