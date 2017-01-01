К акции «День заботы за день работы» в поддержку детей-сирот присоединяются известные пермяки



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Сегодня, 11 апреля, в России проходит масштабная благотворительная акция «День заботы за день работы». Каждый человек может обменять стоимость своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах и помочь оплатить труд больничных мам в стационарах Перми. Фонд «Дедморозим» участвует в федеральной акции впервые, к ней уже присоединились представители бизнеса, журналисты, преподаватели вузов и сотни людей по всей стране. «Дедморозим» предложил принять участие в Дне заботы всем жителям Прикамья — от тысяч пользователей соцсетей до депутатов Законодательного собрания.

Всего в акции «День заботы за день работы» участвуют семь регионов: Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, Пермь — благотворительные фонды в этих городах пытаются с помощью неравнодушных людей решать проблему одиночества сирот в больницах. В Пермском крае есть единственный проект, который помогает детям в стационарах, — проект «Больничные мамы» фонда «Дедморозим». Присоединяясь к акции, фонды собирают часть необходимых средств на оплату работы профессиональных нянь в больницах.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, как и другие малыши, лежат в больницах и без помощи могут месяцы проводить в одиночестве. У медицинского персонала не хватает временного ресурса, чтобы общаться с детьми и ухаживать: их главная задача — лечить пациентов. У учреждений, из которых дети попадают в больницы, нет финансового и кадрового ресурса направлять в больницу с каждым ребёнком отдельную сиделку. Благодаря благотворительным пожертвованиям отдельных людей и компаний в 2018 году в больницах Перми больничные мамы заботились о 191 ребёнке, а пермяки потратили на десятки тысяч часов заботы 3,9 млн руб.

Неравнодушные пермяки совершают чудеса для детей-сирот в больницах, и у малышей появляются больничные мамы, которые утешают после болезненного укола, заплетают косы, читают сказки, берут на ручки — в общем, ведут себя так, как вела бы себя родная мама. В Службе заботы фонда «Дедморозим» работают няни с медицинским и педагогическим образованием, а также опытом работы.

Помочь оплатить работу нянь может каждый: достаточно зайти на сайт деньзаботы.рф, на специальном калькуляторе рассчитать стоимость часа своей работы и перевести один или несколько часов на помощь детям. Час работы няни стоит 180 руб., чтобы в семи регионах России дети круглосуточно были окружены заботой, нужно 8 млн 164 тыс. 800 руб.

За первые часы акции 1107 человек поменяли своё рабочее время, на общую сумму 1 млн 365 тыс. 571 руб. Это 7586 часов работы нянь в больницах по всей России.

Акцию активно поддерживают и известные люди: телеведущая Татьяна Лазарева, певец и шоумен Тимур Родригез, актёр Михаил Богдасаров, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Наталья Ищенко и другие.

«Будучи во взрослом возрасте, имея своих детей, когда я бывала с ними в больницах, я очень болезненно реагировала на то, что ребёнок лежит один… Мне было очень больно и страшно это наблюдать, потому что я совершенно уверена, на своём опыте в том числе, что ребёнок выздоравливает быстрее с любовью», — говорит Татьяна Лазарева в своём видеообращении в поддержку акции «День заботы за день работы».

Жители Перми также присоединяются к акции. «Мы с Татьяной Лазаревой в деле. А вы?» — написала редактор Издательского дома «Компаньон» Юлия Баталина.

«Что тут думать, я участвую в этой истории и очень её поддерживаю. И всем предлагаю участвовать. И поддерживать. Хорошая компания и хорошая идея. Мои полдня, 4 часа — в копилке», — написала директор Центра ГРАНИ, член Совета по правам человека при Президенте РФ, попечитель фонда «Дедморозим» Светлана Маковецкая.

«Ребята, я участвую во всероссийской акции «День заботы за день работы»! Не знаю, повезло мне или нет, но в детстве я лежал в больнице только один раз. Лежал в инфекционном отделении, куда никого не пускали. Лежал я без мамы целый месяц и видел её только из окна палаты. Длилось это целую вечность, было невыносимо и грустно. Каждый, кто ребёнком бывал в больнице, знает, как важно быть окружённым теплом и заботой. Вместе с фондом «Дедморозим» мы можем обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах в больницах. По-моему, это круто!» — рассказал актёр и музыкант Александр Смирнов.

«День заботы за день работы» — всероссийская акция детского благотворительного фонда «Солнечный город», которая проходит ежегодно 11 апреля. В этот день любой желающий может пожертвовать стоимость нескольких рабочих часов на заботу о малышах из детских домов. В 2019 году собранные средства пойдут на оплату нянь в больницах для детей-сирот из Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Калининграда и Уфы.

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