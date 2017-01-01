PAN City Group проводит экскурсии в ЖК «Атмосфера»

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Дорогие друзья! Спешим сообщить вам, что теперь у клиентов компании PAN City Group1 появилась возможность регулярно посещать жилой комплекс «Атмосфера»2.

Это уникальное предложение, ведь не каждый застройщик предоставляет своим покупателям такую возможность при выборе квартиры на этапе строительства. Обычно квартиру в новостройке покупатель выбирает только на основании планировки, но у клиентов PAN City Group уже на этапе котлована была возможность выбора квартиры с использованием дополнительных функций, таких как «просмотр вида из окна» на сайте жилого комплекса. Сейчас мы рады организовать для вас посещение строительной площадки для того, чтобы вы смогли выбрать идеальную для вас квартиру. Вас непременно впечатлят эргономичные планировки с грамотным зонированием, увеличенное остекление и видовые характеристики квартир, а также масштаб холла и панорамные окна первого этажа.

Посещать объект можно будет дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов по предварительной записи. Для вашего удобства мы предусмотрели автоматическую запись на экскурсию на сайте жилого дома. Вы также можете записаться на просмотр квартиры по телефону 257-17-17.

Напомним, жилой комплекс «Атмосфера» располагается в центре микрорайона Владимирского, на ул. Краснополянской, 21. Широкий выбор продуманных планировок, гарантия качества от надёжного застройщика и современные инженерные и дизайнерские решения обеспечат безопасность и комфорт будущих новосёлов ЖК «Атмосфера». Жилой комплекс находится в высокой стадии готовности: в настоящий момент ведутся активные работы по монтажу электропроводки, а также подготовка к монтажу системы отопления. В ближайшее время начнутся фасадные работы. Срок сдачи жилого комплекса — 1-й квартал 2020 года.

Узнайте подробности в офисах продаж компании PAN City Group по тел. (342) 257-17-17 и по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж (БП «Морион»).

1 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 Застройщик — ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru , а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.







