В ПФО изучают пермский опыт развития детского и юношеского хоккея

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Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин провел совещание по вопросам реализации проекта поддержки детского и юношеского хоккея «Золотая шайба», организации турниров «Надежда» и окружных турниров среди студенческих и женских команд. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти регионов ПФО, курирующие вопросы спорта, региональных хоккейных федераций, главные федеральные инспекторы, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Отправной точкой проекта является развитие в регионах округа знаменитого всероссийского турнира «Золотая шайба». Общероссийский финал турнира среди хоккеистов 2006—2007 годов рождения прошёл в Пермском крае с 17 по 23 марта. Участие в соревнованиях приняли 62 команды из 60 регионов страны. Уровень организации турнира оценили на всех уровнях, отметив, что это был лучший финал за всю историю его проведения.

В рамках совещания президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов предложил проводить турниры не только среди детских и юношеских команд, но и среди допризывной молодёжи. Эта инициатива поддержана Владимиром Колчиным. Сейчас варианты проведения подобных соревнований будут обсуждаться совместно с региональными хоккейными федерациями.

Ближайший хоккейный турнир — «Надежда». В Пермском крае соревнования пройдут с 27 по 29 апреля на ледовой арене Красновишерска.

Также на совещании особое внимание было уделено оказанию мер поддержки развитию массового детского и юношеского хоккея со стороны Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО: поощрению лучших тренеров, в том числе сельских команд, улучшению качества экипировки команд-победителей турнира и др.

На совещании обсуждены вопросы предстоящих соревнований. В частности, 10—11 апреля 2019 года в Нижегородской области (г. Бор) пройдёт первый Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО среди студенческих команд. Владимир Колчин отметил, что проведение первого в округе турнира для студенческих команд должно стать импульсом для системного развития массового студенческого хоккея в округе, и поставил задачу организации в следующем сезоне студенческих хоккейных лиг в регионах округа.

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