Пермская филармония 14 апреля представляет программу «Вокруг Брамса»

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Алексей Жилин (виолончель) и Андрей Бараненко (фортепиано) представляют программу «Вокруг Брамса»

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Пермская филармония представляет: чувственное и завораживающее звучание виолончели в сопровождении фортепиано в исполнении великолепного дуэта петербургских музыкантов, лауреатов международных конкурсов — Алексея Жилина (виолончель) и Андрея Бараненко (фортепиано).

Необыкновенно красивую концертную программу Пермской филармонии Алексей Жилин и Андрей Бараненко назвали «Вокруг Брамса», сообщает пресс-служба филармонии.

Центральное место в ней занимает Соната для виолончели и фортепиано Фа мажор Иоганнеса Брамса, её исполнение принесло музыкантам победу на международном конкурсе в Австрии. На концерте также прозвучат: Соната для виолончели и фортепиано («Арпеджионе») Франца Шуберта, покоряющая своей эмоциональной глубиной и тонкой одухотворённостью; виртуозные Вариации на одной струне Никколо Паганини на тему из оперы Джоаккино Россини «Моисей в Египте»; Пеццо-Каприччиозо Петра Ильича Чайковского, пленяющее своим певучим мелодизмом; «Салют d’Amour» («Приветствие любви») — одно из самых известных произведений английского композитора-романтика Эдуарда Элгара; «Юмореска» — блестящее, но безумно трудное для исполнения сочинение Мстислава Ростроповича, которое сам автор часто исполнял на бис. Завершат вечер два пронзительно-страстных танго — Oblivion & Libertango («Забвение» и «Либертанго») — аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Алексей Жилин — один из самых ярких и талантливых виолончелистов своего поколения, лауреат более 15 международных конкурсов, в том числе главных виолончельных состязаний мира. В 2018 году он стал единственным музыкантом за 25-летнюю историю Международного конкурса им. И. Брамса, получившим две первые премии. Был признан лучшим виолончелистом сразу в двух номинациях — «Виолончель соло» и «Камерная музыка», где завоевал первое место в составе дуэта Duo Maestro вместе с пианистом Андреем Бараненко. Ежегодно более 400 музыкантов из более чем 40 стран принимают участие в этом престижном конкурсе в Австрии. Его характерное отличие — прозрачная система оценивания конкурсантов: жюри открыто выставляет баллы сразу после каждого выступления.

Алексей Жилин окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Кроме того, занимался на мастер-классах всемирно известных музыкантов. Музыкант успешно совмещает сольную карьеру с камерным исполнительством. С момента создания квартета имени Давида Ойстраха Алексей Жилин выступает в его составе на ведущих российских и мировых сценах. Солист Санкт-Петербургского дома музыки, оркестра MusicAeterna Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Преподаватель на кафедре виолончели Санкт-Петербургской консерватории. Активно концертирует в России и за рубежом.

Андрей Бараненко — выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Один из самых виртуозных пианистов современности, лауреат международных конкурсов: им. Марии Юдиной и «Петербургская весна» (Санкт-Петербург), конкурса им. И. Брамса (Австрия), конкурса Хеннена в составе фортепианного квартета Anno Domini (Нидерланды) и других. Успешно выступает сольно, а также в составе камерного ансамбля и как концертмейстер. Записал ряд CD-дисков, имеет записи на радио и телевидении. Его гастроли проходили в разных городах России, странах Европы и Азии.

ГДЕ: Органный концертный зал

КОГДА: 14 апреля, 18:00

300—350 руб.

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