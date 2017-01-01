Скончался бывший министр образования Прикамья

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Александр Зимин

Фото: Администратор

newsko.ru

Скончался бывший министр образования Пермского края, экс-заместитель председателя Пермского крайсовпрофа Александр Зимин. Он умер вчера, 9 апреля, на 62-м году жизни, сообщают в Пермском крайсовпрофе.

Александр Зимин с отличием окончил Пермский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература», преподавал в вузах Перми и Москвы. На протяжении девяти лет был ректором Соликамского государственного педагогического института. Работал начальником департамента образования администрации Перми, администрации Пермской области. В 2006—2008 годах занимал пост министра образования Пермского края. С декабря 2008 года работал в крайсовпрофе. Кандидат филологических наук.

Гражданская панихида состоится 11 апреля в 11 часов в фойе Культурно-делового центра (ул. Куйбышева, 14). Отпевание в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95) в 13 часов.