300-метровая скамья появится в центре Перми



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Парк им. М. Горького, некоммерческий фонд «Сибирская застава» и компания «Парк проект» разработали концепцию и дизайн-проект нового арт-объекта для жителей Перми в связи с предстоящим 300-летием города. Автором проекта стал пермский архитектор Евгений Жученко, сообщают в парке Горького.

Проект подразумевает установку необычного 300-метрового архитектурного сооружения, которое будет создано из различных пород деревьев, произрастающих на территории Пермского края.

Оригинальный дизайн, включающий в себя различные элементы, арки, тематические фигуры и волны, и значителый размах арт-объекта позволят претендовать на звание самой необычной и длинной скамьи в России. Дополнять архитектурный объект будут стенды с информацией о богатой и разнообразной природе Пермского края.

Объект будет располагаться в центре города Перми, в Центральном парке развлечений им. М. Горького. Сроки установки арт-объекта пока не раскрываются.