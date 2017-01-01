В Перми освоили новый способ помощи детям, которые не могут есть сами

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Фото пресс-службы КДКБ

Уникальную операцию провели врачи хирургического отделения №2 Пермской краевой детской больницы для четырёх подопечных фонда «Дедморозим». Под руководством врача Ильи Захарова (Национальный медцентр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Москва) детям установлены пуговичные гастростомы. Они позволяют детям питаться через специальные трубочки, при этом дают возможность вести активную жизнь, а с уходом за ними легко справятся родители, сообщают в фонде.

Сами операции по установке таких гастростом малотравматичны и занимают всего 15 минут. Их проведение было организовано во взаимодействии краевой детской клинической больницы и фонда «Дедморозим».

Фото пресс-службы КДКБ

Пуговичная гастростома более удобна, безопасна и эстетична. Её установка разрешена детям с шестимесячного возраста. Приём пищи возможен уже через 12 часов после операции, а восстановительный период занимает до пяти дней. Замена гастростомической трубки не предполагает в дальнейшем госпитализации — это можно сделать даже дома. Пуговичная гастростома не выпирает из-под одежды и не ограничивает возможности маленького пациента двигаться: с ней можно купаться в бассейне, кататься на велосипеде или играть в баскетбол — иметь больше жизни, несмотря на неизлечимую болезнь.

Илья Захаров, руководитель эндоскопического отделения НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва:

— Цель моего визита — рассказать про различные методики установки гастростом, особенно про методику с использованием низкопрофильной гастростомической трубки, которые мы используем в медицинском центре им. Дмитрия Рогачёва, показать нюансы и обратить внимание на трудности и профилактику возможных осложнений. Сегодня мы провели четыре операции. С уверенностью могу сказать, что пермские коллеги успешно освоили новые технологии и готовы к проведению подобного рода оперативных вмешательств в необходимых объёмах.

За день до проведения операций Илья Захаров провёл обучающий семинар для родителей подопечных Службы качества жизни «Дедморозим» и её сотрудников, нянь из Службы заботы фонда, медиков из детских больниц Перми и Рудничного дома-интерната, чтобы рассказать о преимуществах и особенностях ухода за пуговичной гастростомой.

Заболевания, при которых показана установка гастростомы, могут быть как врождёнными, так и приобретёнными. Например, ребёнок имеет бульбарный синдром, неврологические патологии, при онкологических заболеваниях. Так, первыми пациентами пермских хирургов стали четверо подопечных Службы качества жизни фонда «Дедморозим»: Даша, Лиза, Ваня и Вика. Из-за тяжёлых заболеваний дети не могут самостоятельно есть. Пуговичная гастростома избавит этих ребят от таких неприятных и болезненных моментов, как неоднократная установка зонда через нос или рот для питания или введения медикаментов. Хирурги Пермской краевой больницы установили специальную трубку в переднюю брюшную стенку, чтобы кормить и подавать лекарства прямо в желудок.

Мария Баженова, координатор проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим»:

— В паллиативной помощи детям очень важны мелочи. Да, ребёнка, который не в силах есть сам, можно кормить через зонд, но также можно существенно повысить качество его жизни с помощью такой мелочи, как пуговичная гастростома. Размером с пуговку, она даёт тяжелобольному ребёнку больше жизни. В дальнейшем Служба качества жизни фонда «Дедморозим» будет помогать ухаживать за гастростомой родителям маленьких пациентов.

Установка пуговичных гастростом впервые стала возможной благодаря участию неравнодушных пермяков: расходные материалы для установки гастростом, а также сами гастростомические трубки оплачены за счёт благотворительных пожертвований. Поставить чудеса на помощь детям может каждый, для этого достаточно подключить регулярное пожертвование или совершить разовое чудо на сайте dedmorozim.ru.

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