Наука и производство — на службе экологии Группа предприятий ПЦБК продолжает модернизацию очистных сооружений на производственной площадке в Голованово

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Биологические очистные сооружения

Фото: пресс-служба ПЦБК

Реконструкция БОС — масштабный проект, который ПЦБК последовательно реализует с 2016 года. Общая сумма вложений в реконструкцию очистки — 350 млн руб. Но ПЦБК идёт на такие серьёзные затраты по многим причинам, сообщает пресс-служба предприятия.

Важность очистных сооружений для целлюлозно-бумажного производства невозможно переоценить. Как говорит заместитель исполнительного директора по производству ООО «Прикамский картон» (входит в группу предприятий ПЦБК) Михаил Спасенников, «если встают очистные — встаёт и весь комбинат». Поэтому поддержание бесперебойной работы всей системы очистки стоков и даже создание резервных мощностей на случай ремонтных работ — жизненная необходимость для предприятия.

Вторая причина — реализация экологической стратегии компании. Одна из главных задач этой стратегии — планомерное снижение количества загрязняющих веществ, попадающих на очистные. В этом направлении ПЦБК уже много лет активно сотрудничает с учёными кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ. Результат этого сотрудничества — внедрение нового физико-химического способа очистки сточных вод.

Главный технолог предприятия Виталий Житнюк получил степень кандидата технических наук, защитив диссертацию на тему «Снижение нагрузки на очистные сооружения и повышение удержания волокна и крахмала в производстве картона из макулатуры». В ходе работы ему удалось разработать и успешно внедрить технологию по сокращению потери волокна на предприятии, которые ранее поступали со сточными водами на очистные сооружения. А применение многокомпонентного способа обработки стоков с использованием реагентов позволяет улучшить осаждение взвешенных веществ на первичных отстойниках, повысив их эффективность.

Третья причина — стремление соответствовать требованиям природоохранного законодательства, которое с каждым годом всё ужесточается. ПЦБК чётко соблюдает все необходимые параметры сбросов и не имеет претензий от контролирующих ведомств. В этой сфере, к слову, уже возникает курьёзная ситуация. Как рассказывает заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова, требования к стокам сегодня таковы, что вода, сбрасываемая ПЦБК, по многим параметрам даже лучше той, что забирается предприятием из реки Чусовой для производства.

Ещё одна задача — сокращение расхода самой забираемой воды. Как следствие — уменьшение объёма сточных вод, требующих очистки. Для этого в картонно-бумажном цехе №1 налажена цикличная система водопотребления — установлен бассейн оборотной воды. По словам Михаила Спасенникова, проведённые мероприятия по рециклингу позволили сократить потребляемые объёмы воды примерно на 10—12 тыс. кубометров в сутки. Если в прошлом году производству требовалось около 55 тыс. кубометров, то теперь — примерно 43 тыс. кубометров. И это не предел: задача — снизить потребление примерно до 28 тыс. кубов.

В ходе реализации поэтапного плана реконструкции в 2019 году ведётся работа по двум направлениям: переоснащение БОС и внедрение нового способа очистки сточных вод. Это позволит комбинату значительно снизить экологическую нагрузку на водоём и улучшить качество жизни в микрорайоне Голованово. В рамках технического переоснащения очистных сооружений ПЦБК планирует обновить компрессоры и воздуходувные станции. Это позволит увеличить содержание кислорода в аэротенке и вторичных отстойниках и приведёт к улучшению среды обитания микроорганизмов, очищающих стоки от примесей. Установка системы газоочистки позволит снизить запахи от вакуум-фильтров.

Также предприятие планирует приобрести резервное оборудование для повышения надёжности работы БОС.

В направлении рециклинга в этом году началось проектирование системы удаления и сушки отходов, образующихся в процессе очистки стоков. Сами эти отходы являются полезным сырьём, так как вторично могут быть использованы в производстве кирпича и в качестве заполнителей для гипсокартонных плит.

Работы по реконструкции продолжаются. Активная фаза завершится в октябре нынешнего года. Весь проект модернизации рассчитан до 2021 года.