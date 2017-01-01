Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине

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Сегодня, 9 апреля, в столице КНР Пекине заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел рабочие встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Китайской Народной Республике Андреем Денисовым и Торговым представителем России в Китайской Народной Республике Сергеем Инюшиным. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы (формат «Волга-Янцзы»). Также обсуждалась тема проведения третьего заседания Совета под сопредседательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна, запланированного в третьей декаде мая 2019 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика).

По итогам встречи Олег Машковцев, Андрей Денисов и Сергей Инюшин договорились о консультациях и взаимодействии по актуальным вопросам, направленным на укрепление сотрудничества России и Китая в формате «Волга-Янцзы».

Пермский край и провинция Цзянси активно взаимодействуют в формате «Волга-Янцзы» (сотрудничество регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики). В 2014 году было подписано соответствующее соглашение.