Назначен новый управляющий ООО «Кунгурский машиностроительный завод»

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Арбитражный суд Пермского края в рамках дела о банкротстве ООО «Кунгурский машиностроительный завод» рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего Ларисы Медведевой об освобождении от исполнения обязанностей и удовлетворил его. Новым управляющим общества назначена Анастасия Шалаева, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, ранее Лариса Медведева объяснила свое ходатайство состоянием здоровья. Она была назначена управляющим в январе 2019 года.